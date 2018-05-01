Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 00:15
Алієв вийшов на поле у складі клубу, який тренує
|Олександр Алієв
Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти Ниви Теребовлі.
Тренер відіграв 90 хвилин, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки.
Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у команди є гра в запасі, пише football24.ua.
Як відомо, раніше Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді.
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