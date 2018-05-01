Алієв вийшов на поле у складі клубу, який тренує

Олександр Алієв

Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти Ниви Теребовлі.

Тренер відіграв 90 хвилин, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки.

Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у команди є гра в запасі, пише football24.ua.

Як відомо, раніше Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді.