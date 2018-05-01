Франков: На рішення по Шахтарю КДК не зібрав ворум, бо хтось забурився в Єгипет або на Мальдіви

Артем Франков

КДК ФФУ не оголосив рішення щодо дій футболістів Шахтаря Тайсона і Кайоде, бо не зібрав достатній кворум.

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Де рішення КДК від 27 квітня? Я що, недостатньо старанно їх шукав?" - питає журналіст.

"Це багаторазово обіцяне засідання взагалі відбулося або знову не зібрали кворум, оскільки хтось забурився в Єгипет або на Мальдіви? (У всякому разі, один із членів КДК у цей день точно був у Маріуполі, і до нього ніяких питань)", - написав Франков на matchday.

Нагадаємо, що Динамо звернулося до КДК ФФУ з проханням дискваліфікувати двох гравців Шахтаря.