Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
254 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 08:20
Франков: На рішення по Шахтарю КДК не зібрав ворум, бо хтось забурився в Єгипет або на Мальдіви
|Артем Франков
КДК ФФУ не оголосив рішення щодо дій футболістів Шахтаря Тайсона і Кайоде, бо не зібрав достатній кворум.
Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"Де рішення КДК від 27 квітня? Я що, недостатньо старанно їх шукав?" - питає журналіст.
"Це багаторазово обіцяне засідання взагалі відбулося або знову не зібрали кворум, оскільки хтось забурився в Єгипет або на Мальдіви? (У всякому разі, один із членів КДК у цей день точно був у Маріуполі, і до нього ніяких питань)", - написав Франков на matchday.
Нагадаємо, що Динамо звернулося до КДК ФФУ з проханням дискваліфікувати двох гравців Шахтаря.
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