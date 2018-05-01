Головний тренер Шальке позитивно висловився про Коноплянку

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка отримав компліменти від головного тренера команди Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє Команда №1.

"Я не прихильник виділення окремих гравців після гри. Але сьогодні я пишаюся тим, як мої хлопці билися на полі. Особливо наші крайні півзахисники - Харіт і Коноплянка", - цитує Тедеско Ruhrnachrichten.

Нагадаємо, що в останньому матчі Бундесліги Шальке зіграв унічию з Боруссією М (1:1), а українець заробив пенальті.