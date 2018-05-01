Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
333 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 08:39
Головний тренер Шальке позитивно висловився про Коноплянку
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка отримав компліменти від головного тренера команди Доменіко Тедеско.
Про це повідомляє Команда №1.
"Я не прихильник виділення окремих гравців після гри. Але сьогодні я пишаюся тим, як мої хлопці билися на полі. Особливо наші крайні півзахисники - Харіт і Коноплянка", - цитує Тедеско Ruhrnachrichten.
Нагадаємо, що в останньому матчі Бундесліги Шальке зіграв унічию з Боруссією М (1:1), а українець заробив пенальті.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій