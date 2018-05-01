Салах здобув чергову перемогу - його фото прибрали з літака збірної Єгипта

Мохамед Салах і Vodafone Egypt

Нападник Ліверпуля досяг того, щоб його фото прибрали з літака національної збірної Єгипта через конфлікт спонсорських інтересів.

Про це повідомив міністр спорту Єгипта Халед Абд Ель-Азіз.

"Я запевняю всіх, що ми будемо підтримувати Салаха і поважати всі його контракти в Англії", - написав очільник спорту в твіттері.

Нагадаємо, що літак надано збірній її спонсором, мобільним оператором WE. У той же час у Салаха є особистий контракт з конкурентом - компанією Vodafone.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий вдвічі покращити умови Салаху.