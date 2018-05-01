Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
432 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 09:18
Салах здобув чергову перемогу - його фото прибрали з літака збірної Єгипта
|Мохамед Салах і Vodafone Egypt
Нападник Ліверпуля досяг того, щоб його фото прибрали з літака національної збірної Єгипта через конфлікт спонсорських інтересів.
Про це повідомив міністр спорту Єгипта Халед Абд Ель-Азіз.
"Я запевняю всіх, що ми будемо підтримувати Салаха і поважати всі його контракти в Англії", - написав очільник спорту в твіттері.
Нагадаємо, що літак надано збірній її спонсором, мобільним оператором WE. У той же час у Салаха є особистий контракт з конкурентом - компанією Vodafone.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий вдвічі покращити умови Салаху.
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