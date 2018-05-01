Павлов розповів, скільки Шапаренко заробляв в Іллічівці
|Микола Шапаренко / Динамоманія
Екс-головний тренер Іллічівця Микола Павлов повідомив фінансові умови, на яких грав Микола Шапаренко.
Про це колишній тренер сказав у програмі Профутбол.
"У моєму контракті був такий пункт, що давав право кожен місяць підвищувати зарплату молодим хлопцям, тому що знижувати вже не було куди. У Шапаренка, коли він навчався в школі, була зарплата 1500 грн. Ми підняли її йому до 2500 і уклали контракт на два роки. З ним і Микитою Кравченком", - розповів Павлов.
"Це легко перевірити. Але потім ми втратили клуб і футболістів. Якби Шапаренко залишився, на ньому можна було б заробити мільйони", - вважає фахівець.
"Я бачив Чехонолідзе на всіх наших іграх. Він був найпершим, хто зацікавився Шапаренком і Кравченком. А от жодного селекціонера Шахтаря я в Маріуполі не бачив. А Динамо побачило і забрало гравця", - пояснив президент Всеукраїнського об’єднання футбольних тренерів.
Нагадаємо, що Микола Павлов заздрить зачісці 19-річного Шапаренка.
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