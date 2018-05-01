Хацкевич прояснив деталі продовження контракту з Мбокані

Дьємерсі Мбокані

Київське Динамо вирішуватиме чи продовжувати контракт з Дьємерсі Мбокані після останнього матчу сезону.

Про це повідомив головний тренер команди Олександр Хацкевич.

"Щодо контракту Мбокані, то все буде вирішуватися в кінці сезону після останнього матчу. Він набрав хорошу форму, тому що добре тренувався. У матчі з Ворсклою у нього було три моменти, один з яких він реалізував. Головне, що у нього з'являються ці моменти", - підкреслив тренер.

"Кінцівка сезону досить напружена. Кожна гра, як фінал. Мбокані нам ще допоможе в цьому сезоні", - цитує Хацкевича xsport.

Раніше сам Мбокані розповів про перспективи продовження контракту з Динамо.