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891 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 09:57
Хацкевич прояснив деталі продовження контракту з Мбокані
|Дьємерсі Мбокані
Київське Динамо вирішуватиме чи продовжувати контракт з Дьємерсі Мбокані після останнього матчу сезону.
Про це повідомив головний тренер команди Олександр Хацкевич.
"Щодо контракту Мбокані, то все буде вирішуватися в кінці сезону після останнього матчу. Він набрав хорошу форму, тому що добре тренувався. У матчі з Ворсклою у нього було три моменти, один з яких він реалізував. Головне, що у нього з'являються ці моменти", - підкреслив тренер.
"Кінцівка сезону досить напружена. Кожна гра, як фінал. Мбокані нам ще допоможе в цьому сезоні", - цитує Хацкевича xsport.
Раніше сам Мбокані розповів про перспективи продовження контракту з Динамо.
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