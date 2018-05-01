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01.05.2018  10:15

Зідан про гру з Баварією: Спробуємо забити швидкий гол

Зінедін Зідан / УЄФА

Мадридський Реал спробує забитий швидкий м'яч у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це сказав головний тренер галактікос Зінедін Зідан.

"Баварія приїхала, щоб показати свою гру. Це топ-клуб і відмінна команда. Але ми теж хочемо показати хорошу гру. Будемо готові, як і завжди. Якщо вийде, зможемо розраховувати на великі звершення", - розповів Зізу.

"Головне для нас - думати про перемогу і вийти на поле з думками про неї. Постараємося забити швидкий гол. Це те, що нам треба", - вважає керманич.

"Бути тренером важка робота. Це стосується і чемпіонату, і кубкових турнірів. Результати сильно різняться. Мені подобається працювати і там, і там, але я не можу бути задоволений нашим виступом у чемпіонаті. Ми хочемо більшого, ми завжди цього хочемо", - цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Зідан повідомив, чи залишаться Бейл і Бензема в Реалі.





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