Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 10:32
Марадона продовжив контракт з клубом із ОАЕ
|Дієго Марадона
Діего Марадона залишиться тренувати арабську Аль-Фуджайру.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Нова угода з 57-річним фахівцем розрахована до 2019 року.
Аль-Фуджайра виступає в першому дивізіоні ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що Марадона не буде продовжувати контракт і залишиться без роботи.
بتوجيهات من رئيس نادي الفجيرة يعود دييغو مارادونا لقيادة الذئاب في الملحق وتجديد عقده لعام آخر#fujfc pic.twitter.com/z4L28BCgpd— FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) 30 апреля 2018 г.
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