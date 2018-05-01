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01.05.2018  10:32

Марадона продовжив контракт з клубом із ОАЕ

Дієго Марадона

Діего Марадона залишиться тренувати арабську Аль-Фуджайру.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Нова угода з 57-річним фахівцем розрахована до 2019 року.

Аль-Фуджайра виступає в першому дивізіоні ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що Марадона не буде продовжувати контракт і залишиться без роботи.





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