Марадона продовжив контракт з клубом із ОАЕ

Дієго Марадона

Діего Марадона залишиться тренувати арабську Аль-Фуджайру.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Нова угода з 57-річним фахівцем розрахована до 2019 року.

Аль-Фуджайра виступає в першому дивізіоні ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що Марадона не буде продовжувати контракт і залишиться без роботи.