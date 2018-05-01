Мессі: Важко дивитися на фотографію, де я проходжу повз Кубок світу

Ліонель Мессі

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі все ще важко переживає поразку у фіналі чемпіонату світу-2014.

Про це він розповів виданню Mundo Albiceleste.

"Я досі думаю про той момент, який упустив у фіналі чемпіонату світу, про те, як погано я вдарив по м'ячу, як поставив ногу. Мені варто було вдарити по м'ячу інакше. Мені потрібно було хоча б влучити в площину воріт", - сказав футболіст.

"Я згадую фінал чемпіонату світу кожен день. Уявіть, що ми стали б чемпіонами. Тоді б усе змінилося для нас. Ми заслужили титул, але це так не працює. І це найсумніше", - зізнався п'ятиразовий володар Золотого м'яча.

"Важко дивитися на фотографію, де я проходжу повз Кубок світу. Ми були так близькі до нього, але я пройшов повз, і це жахливе відчуття", - цитує Мессі sport.ua.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки Мессі заробить у цьому сезоні.