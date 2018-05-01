Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
240 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 12:21
Кайоде дискваліфікують на один матч за агресивні дії проти Шабанова, - ЗМІ
|Кайоде проти Шабанова / ФК Шахтар
Нападника Шахтаря Оларенваджу Кайоде дискваліфікують на один матч за удар у потилицю захисника Динамо Артема Шабанова.
Про це повідомляє Команда №1.
Інцидент стався на останніх секундах матчу 27 туру УПЛ між донечанами та киянами (0:1).
Нагадаємо, що Марлос отримає двоматчеву дискваліфікацію за навмисне обнулення карток.
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