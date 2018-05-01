Кайоде дискваліфікують на один матч за агресивні дії проти Шабанова, - ЗМІ

Кайоде проти Шабанова / ФК Шахтар

Нападника Шахтаря Оларенваджу Кайоде дискваліфікують на один матч за удар у потилицю захисника Динамо Артема Шабанова.

Про це повідомляє Команда №1.

Інцидент стався на останніх секундах матчу 27 туру УПЛ між донечанами та киянами (0:1).

Нагадаємо, що Марлос отримає двоматчеву дискваліфікацію за навмисне обнулення карток.