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01.05.2018  12:21

Кайоде дискваліфікують на один матч за агресивні дії проти Шабанова, - ЗМІ

Кайоде проти Шабанова / ФК Шахтар

Нападника Шахтаря Оларенваджу Кайоде дискваліфікують на один матч за удар у потилицю захисника Динамо Артема Шабанова.

Про це повідомляє Команда №1.

Інцидент стався на останніх секундах матчу 27 туру УПЛ між донечанами та киянами (0:1).

Нагадаємо, що Марлос отримає двоматчеву дискваліфікацію за навмисне обнулення карток.





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