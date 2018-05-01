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409 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 12:40
Півзахисник Сталі, який перебуває на олівці в європейських клубів, може повернутися в Динамо
|Орест Кузик
Хавбек кам'янської Сталі Орест Кузик не виключає можливості повернення в київське Динамо.
Про це повідомляє football.ua.
"Чому покинув київський клуб? Там були свої моменти і нюанси, не хочеться їх згадувати. Я пішов з Динамо, але не виключаю, що коли-небудь повернуся туди вже в основний склад" - сказав 22-річний Кузик.
Нагадаємо, що Кузиком цікавляться гранди португальскої ліги.
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