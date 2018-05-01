Півзахисник Сталі, який перебуває на олівці в європейських клубів, може повернутися в Динамо

Орест Кузик

Хавбек кам'янської Сталі Орест Кузик не виключає можливості повернення в київське Динамо.

Про це повідомляє football.ua.

"Чому покинув київський клуб? Там були свої моменти і нюанси, не хочеться їх згадувати. Я пішов з Динамо, але не виключаю, що коли-небудь повернуся туди вже в основний склад" - сказав 22-річний Кузик.

Нагадаємо, що Кузиком цікавляться гранди португальскої ліги.