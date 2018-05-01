Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі

Артем Франков

У Першій лізі стандартна сума преміальних складає 300 тисяч гривень за матч на команду.

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"На фініші чемпіонату можна сказати, що гроші переходять із рук в руки. На ситуації, коли когось стимулює третє сторона, не звертаємо уваги. Це не зовсім етично, але загальноприйнято і не карається. Проте, набагато гірше, коли гроші переходять із рук в руки зовсім з іншою метою або гроші використовуються на ставках. Я зараз говорю без прив’язки до будь-якої команди", - зауважив експерт.

"Подібне загострення характерне не тільки для нашого чемпіонату, а й інших футбольних першостей Європи. Наприклад, на фініші чемпіонатів Італії та Іспанії теж можна побачити багато цікавого", - зазначив журналіст.

"У нас це дійсно спосіб для команд заробити на життя: на наступний сезон, повернути борги футболістам тощо. У Першій лізі стандартна сума преміальних складає 300 тисяч гривень за матч на команду. Це за третю сторону - напівлегальне стимулювання. Два рази на місяць зіграли нормально, олігархами не стали, але кілька десятків тисяч доларів отримали і все одно якось веселіше", - цитує Франкова 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що на думку Франкова, Павелко тільки широко розкривав рота в потрібних компаніях.