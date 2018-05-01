Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
339 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.05.2018  12:56

Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі

Артем Франков

У Першій лізі стандартна сума преміальних складає 300 тисяч гривень за матч на команду.

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"На фініші чемпіонату можна сказати, що гроші переходять із рук в руки. На ситуації, коли когось стимулює третє сторона, не звертаємо уваги. Це не зовсім етично, але загальноприйнято і не карається. Проте, набагато гірше, коли гроші переходять із рук в руки зовсім з іншою метою або гроші використовуються на ставках. Я зараз говорю без прив’язки до будь-якої команди", - зауважив експерт.

"Подібне загострення характерне не тільки для нашого чемпіонату, а й інших футбольних першостей Європи. Наприклад, на фініші чемпіонатів Італії та Іспанії теж можна побачити багато цікавого", - зазначив журналіст.

"У нас це дійсно спосіб для команд заробити на життя: на наступний сезон, повернути борги футболістам тощо. У Першій лізі стандартна сума преміальних складає 300 тисяч гривень за матч на команду. Це за третю сторону - напівлегальне стимулювання. Два рази на місяць зіграли нормально, олігархами не стали, але кілька десятків тисяч доларів отримали і все одно якось веселіше", - цитує Франкова 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що на думку Франкова, Павелко тільки широко розкривав рота в потрібних компаніях.





Читай також
Франков: На рішення по Шахтарю КДК не зібрав ворум, бо хтось забурився в Єгипет або на Мальдіви
Франков: Павелко тільки широко розкривав рота в потрібних компаніях
Франков: Шість жовтих карток Шахтаря з Ворсклою під обнулення - це збіг?
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
15:34
Хокей. Збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії
14:59
Футбол. Роналду висловився щодо можливого переходу Неймара із ПСЖ у Реал
14:42
Футбол. Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, може повернутися у свій попередній клуб
14:16
Теніс. Це визнання: 15-річна Костюк отримала запрошення на супертурнір WTA у Мадриді
13:48
Футбол. Реал - Баварія: прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів
13:28
ЧС-2018. Небезпечна Росія: дружини футболістів збірної Англії отримають особисту охорону на чемпіонаті світу
13:10
Футбол. Ворскла продала квитки фанатам Динамо в 2,5 рази дорожче від номінальної вартості. ФОТО
12:56
Футбол. Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!