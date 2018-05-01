Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
214 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.05.2018  13:10

Ворскла продала квитки фанатам Динамо в 2,5 рази дорожче від номінальної вартості. ФОТО

 

Полтавська Ворскла вирішила підзаробити на вболівальниках київського Динамо в матчі 29 туру УПЛ (0:1).

Про це повідомляє Футбол 24.

Квитки вартістю 20 гривень продали фанам київського клубу по 50 гривень. Номінальна вартість квитків була виправлена маркером.

Перепустки на сектори, окрім гостьового, коштували від 20 гривень.

Нагадаємо, що Ворскла гарантувала собі вихід у Лігу Європи.

 
 




Читай також
Леоненко: У матчі Ворскла - Динамо команди чекали, хто більше помилятиметься
Ворскла - Динамо: стало відомо про чергове досягнення Хацкевича
Зоря обіграла Верес, Ворскла поступилася Динамо. Матчі 29-го туру Прем'єр-ліги
Ворскла - Динамо: де дивитися матч 29 туру УПЛ
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
15:34
Хокей. Збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії
14:59
Футбол. Роналду висловився щодо можливого переходу Неймара із ПСЖ у Реал
14:42
Футбол. Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, може повернутися у свій попередній клуб
14:16
Теніс. Це визнання: 15-річна Костюк отримала запрошення на супертурнір WTA у Мадриді
13:48
Футбол. Реал - Баварія: прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів
13:28
ЧС-2018. Небезпечна Росія: дружини футболістів збірної Англії отримають особисту охорону на чемпіонаті світу
13:10
Футбол. Ворскла продала квитки фанатам Динамо в 2,5 рази дорожче від номінальної вартості. ФОТО
12:56
Футбол. Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!