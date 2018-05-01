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214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 13:10
Ворскла продала квитки фанатам Динамо в 2,5 рази дорожче від номінальної вартості. ФОТО
Полтавська Ворскла вирішила підзаробити на вболівальниках київського Динамо в матчі 29 туру УПЛ (0:1).
Про це повідомляє Футбол 24.
Квитки вартістю 20 гривень продали фанам київського клубу по 50 гривень. Номінальна вартість квитків була виправлена маркером.
Перепустки на сектори, окрім гостьового, коштували від 20 гривень.
Нагадаємо, що Ворскла гарантувала собі вихід у Лігу Європи.
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