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445 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 14:42
Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, може повернутися у свій попередній клуб
|Жуніор Мораес
31-річний бразильський нападник Динамо Жуніор Мораес може повернутися у болгарський ЦСКА.
Про це повідомляє місцевий сайт TopSport.
Форвард вже виступав за ЦСКА в сезоні-2011/12, забивши 16 голів в 24 матчах. В його особі Софійці бачать заміну бразильському бомбардирові Фернандо Каранг, який влітку напевно буде проданий.
Саме із першості Болгарії Мораес у 2012 році перейшов у донецький Металург, звідки влітку 2015-го відбувся його трансфер у Динамо.
Жуніор Мораес в поточному сезоні зіграв за Динамо 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 2 передачі, пише СпортАрена.
Його контракт із Динамо завершується наприкінці червня.
Нагадаємо, раніше у пресі активно розкручувалася інформація відносно переходу Мораеса у Шахтар.
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