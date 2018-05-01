Гравець Динамо, який начебто переходить у Шахтар, може повернутися у свій попередній клуб

Жуніор Мораес

31-річний бразильський нападник Динамо Жуніор Мораес може повернутися у болгарський ЦСКА.

Про це повідомляє місцевий сайт TopSport.

Форвард вже виступав за ЦСКА в сезоні-2011/12, забивши 16 голів в 24 матчах. В його особі Софійці бачать заміну бразильському бомбардирові Фернандо Каранг, який влітку напевно буде проданий.

Саме із першості Болгарії Мораес у 2012 році перейшов у донецький Металург, звідки влітку 2015-го відбувся його трансфер у Динамо.

Жуніор Мораес в поточному сезоні зіграв за Динамо 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 2 передачі, пише СпортАрена.

Його контракт із Динамо завершується наприкінці червня.

Нагадаємо, раніше у пресі активно розкручувалася інформація відносно переходу Мораеса у Шахтар.