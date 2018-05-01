Стало відомо, коли КДК ФФУ розгляне спірні моменти у матчі Шахтар - Динамо

Дьємерсі Мбокані зупиняє Тайсона: через мить бразилець вдарить суперника та отримає вилучення/ФК Шахтар

Інциденти у матчі 27-го туру першості УПЛ між Шахтарем та Динамо (0:1) будуть розглянуті КДК ФФУ 2 травня.

О котрій годині розпочнеться засідання комітету, не повідомляється.

Мова йде про відповідь на скаргу Динамо щодо двох гравців Шахтаря, які були занадто грубими відносно киян - Тайсона та Ола Кайоде. При цьому нігірієць, на відміну від Тайсона, який був вилучений, уникнув покарання за удар Артема Шабанова безпосередньо на футбольному полі.

Також КДК ФФУ дасть свою оцінку діям Марлоса, який спеціально отримав попередження у матчі з Ворсклою, щоб не бути дискваліфікованим перед грою з Динамо.

Розгляд справи мав відбутися ще 27 травня, проте за невідомих причин засідання було відкладено, пише Футбол 24.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Кайоде отримає дискваліфікацію на один матч.