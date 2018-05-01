Бейл у Реалі отримав несподівану підтримку і може залишитися
|Гарет Бейл
Валійський форвард Реала Гарет Бейл, який зібрався піти з клубу влітку, може лишитися у розташуванні вершкових.
Справа у тому, що за Бейла заступився президент Королівського клубу Флорентино Перес.
Босу мадридців подобається наміри Бейла залишитися та поборотися за місце в основе, адже він часто пропускав важливі матчі не через проблеми з майстерністю чи небажання грати, а через проблеми із здоров'ям, пише The Sun.
Проте багато чого буде залежати від рішення Переса щодо Зінедіна Зідана.
Втім, Бейл отримує чималу зарплату у Реалі - 680 тисяч євро на тиждень, а знайти клуб, який погодиться платити такі гроші у Великій Британії, куди преса відправляє валійця, буде доволі важко.
28-річний Бейл у нинішньому сезоні в чемпіонаті Іспанії провів 23 матчі, забивши 12 м'ячів. У Лізі чемпіонів на його рахунку один гол в п'яти матчах.
Раніше повідомлялося, що Бейл може відправитися у Ліверпуль як частина угоди щодо трансферу у Реал Мохамеда Салаха.
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