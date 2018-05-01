Скопіювати та вставити: керманич Роми оригінально висловився про матч-відповідь з Ліверпулем
У Ромі хотіли би повторити домашній поєдинок проти Барселони у Лізі чемпіонів (3:0) у матчі-відповіді 1/2 фіналу проти Ліверпуля.
Таку заяву напередодні гри у Римі зробив керманич італійців Еусебіо ді Франческо.
"Якби я міг "скопіювати та вставити" той матч, я б зробив це. Причому усе - не тільки те, як мої підопічні забивали голи, а й їхнє налаштування на ту гру", - сказав ді Франческо на прес-конференції.
"На цей же раз для того, щоб пройти Ліверпуль нам потрібно підвищити свій фізічний рівень, вигравати єдиноборства та забити швидкий гол. І до того ж - ми гратимемо при 70-тисячній підтримці і я хотів би побачити бажання хлопців перебороти будь-які обставини", - цитує тренера Daily Mail.
Нагадаємо, у Ліверпулі Рома поступилася 2:5, тож для виходу у фінал команді з Риму достатньо перемоги 3:0.
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