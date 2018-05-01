Динамо не має намір переплачувати Бешикташу за Бойка - ЗМІ
|Денис Бойко
У Динамо запропонували Бешикташу 1,2 мільйони євро за викуп контракту голкіпера Дениса Бойка, який грає у Києві на правах оренди.
Декілька днів інформацію про переговори між клубами щодо Бойка повідомив Fanatik, тепер же з'явилося підтвердження від іншого видання - Fotomac.
За його інформацією, у Києві не збираються збільшувати сумму трансферу, незважаючи на те, що у договорі оренди йде мова про 3 мільйони.
Нагадаємо, кияни орендували Бойка у чорних орлів на початку лютого. З тих пір 30-річний воротар закріпився в якості основного в складі Динамо.
На його рахунку 13 поєдинків за біло-синіх у всіх турнірах та 11 пропущених голів. При цьому він 6 поєдинків відстояв на нуль.
Угода українця з Бешикташем розраховане до середини 2020-го.
Як відомо, Бойко перейшов у Бешикташ на початку 2016 року за 5 мільйонів євро. При цьому він майже не грав за орлів, а також деякий час провів в оренді в іспанській Малазі, де теж не спромігся закріпитися в основі.
Нагадаємо, напередодні Суркіс заявив, що Динамо зробить усе, щоб викупити у Бешикташа Бойка.
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