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01.05.2018  18:54

Ювентус може очолити спеціаліст, який тренує російську команду

 Массімо Каррера

Ювентус у міжсезоння може залишитися без головного тренера. 

Незважаючи на те, що туринцям скоріше за все дістанеться чергове скудетто, керманич команди Массімо Аллегрі цілком ймовірно залишить її. 

Гендиректор Ювентуса Беппе Маротта розглядає Массімо Карреру у ролі можливого наступника Массіміліано Аллегрі, стверджує La Repubblica.

За даними видання, Маротта має намір домовиться з Каррерою на випадок, якщо Аллегрі все ж таки залишить стару синьйору.

Зазначимо, що наразі Каррера тренує московський Спартак, до того ж у минулому сезоні він привів команду до першого за багато років чемпіонства у Росії.

Каррера захищав кольори Ювентуса в якості футболіста, а з 2009 по 2014 рік робив в клубі перші кроки в ролі тренера, допомагаючи Антоніо Конте. 

Аллегрі працює з Ювентусом з 2014 року і тричі поспіль завойовував титули чемпіона і володаря Кубка Італії.

Нагадаємо, Ювентус виграв важливий матч у Інтера у рамках 35-го туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що тренер російського Зеніта Роберто Манчіні погодився очолити збірну Італії.





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