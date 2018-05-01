Фонсека може зайняти місце легендарного Венгера

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека є одним з головних кандидатів на пост тренера Арсенала.

Про це повідомляє AS.

Раніше "каноніри" розраховували на Томаса Тухеля і Луїса Енріке. Але перший, швидше за все, очолить ПСЖ, а другий запросив занадто високу зарплату.

Журналіст Дін Джонс повідомив, що представники Арсенала вже спілкувалися з Фонсекою з приводу потенційного працевлаштуванні в клубі, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Фонсека може очолити Бенфіку.

Також напередодні стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону.