Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 19:16
Фонсека може зайняти місце легендарного Венгера
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека є одним з головних кандидатів на пост тренера Арсенала.
Про це повідомляє AS.
Раніше "каноніри" розраховували на Томаса Тухеля і Луїса Енріке. Але перший, швидше за все, очолить ПСЖ, а другий запросив занадто високу зарплату.
Журналіст Дін Джонс повідомив, що представники Арсенала вже спілкувалися з Фонсекою з приводу потенційного працевлаштуванні в клубі, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Фонсека може очолити Бенфіку.
Також напередодні стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону.
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