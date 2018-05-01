Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
284 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
01.05.2018  19:30

Двоє гравців основи Динамо не тренуються через ушкодження

Віталій Буяльський

Хавбеки Динамо Денис Гармаш і Віталій Буяльський пропустили тренування команди.

Гармаш пошкодив задню поверхню стегна, але, можливо, вже найближчим часом повернеться в загальну групу.

Буяльський отримав в матчі з Ворсклою удар по литковому м'язу, внаслідок чого утворилася гематома. Його участь у зустрічі з Маріуполем під питанням, пише "Команда №1".

Як відомо, матч киян з Маріуполем відбудеться 4-го травня.

Нагадаємо, напередодні Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою.





Читай також
Буяльський: Усе нормально, струсу мозку немає
Буяльський став найкращим гравцем Динамо у грі з Лаціо
Ротань розуміє футбол більше, ніж будь-хто в Динамо, - Буяльський
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
22:28
Футбол. Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів
22:16
Футбол. Ювентус цікавиться футболістом Арсенала
21:45
Футбол. Реал грає проти Баварії в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
21:33
Теніс. 18-річна українка виграла перший матч на турнірах WTA
21:13
Футбол. Шахтар і Зорю розсудить Романов. Інші суддівські призначення на 30-й тур Прем'єр-ліги
20:55
Боротьба. Тренер збірної розповів, чому Беленюку заборонили їхати до РФ
20:38
Футбол. Тренер Зорі заборонив своїм гравцям спілкуватися зі ЗМІ
20:17
Баскетбол. Капітан Черкаських Мавп став MVP сезону Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!