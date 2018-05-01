Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 19:30
Двоє гравців основи Динамо не тренуються через ушкодження
|Віталій Буяльський
Хавбеки Динамо Денис Гармаш і Віталій Буяльський пропустили тренування команди.
Гармаш пошкодив задню поверхню стегна, але, можливо, вже найближчим часом повернеться в загальну групу.
Буяльський отримав в матчі з Ворсклою удар по литковому м'язу, внаслідок чого утворилася гематома. Його участь у зустрічі з Маріуполем під питанням, пише "Команда №1".
Як відомо, матч киян з Маріуполем відбудеться 4-го травня.
Нагадаємо, напередодні Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою.
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