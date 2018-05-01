Двоє гравців основи Динамо не тренуються через ушкодження

Віталій Буяльський

Хавбеки Динамо Денис Гармаш і Віталій Буяльський пропустили тренування команди.

Гармаш пошкодив задню поверхню стегна, але, можливо, вже найближчим часом повернеться в загальну групу.

Буяльський отримав в матчі з Ворсклою удар по литковому м'язу, внаслідок чого утворилася гематома. Його участь у зустрічі з Маріуполем під питанням, пише "Команда №1".

Як відомо, матч киян з Маріуполем відбудеться 4-го травня.

Нагадаємо, напередодні Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою.