Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 19:44
Реал Фарма виграв у Інгульця в матчі 28-го туру Другої ліги
Друга команда Інгульця приймала на своєму полі Реал Фарму в матчі 28-го туру Другої ліги.
Матч завершився перемогою гостей.
Як відомо, раніше Агробізнес виграв у ФК Львів.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
28-й тур
Група Б
1 травня
Інгулець-2 - Реал Фарма - 0:1 (0:0, 0:1)
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