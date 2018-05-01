Тренер Зорі заборонив своїм гравцям спілкуватися зі ЗМІ

Юрій Вернидуб

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб заборонив гравцям спілкуватися зі ЗМІ.

Винятком є тільки журналісти телеканалу 2+2 - офіційного транслятора матчів Зорі.

Про причини такого рішення не повідомляється, передає "Футбол 24".

Як відомо, раніше Вернидуб розповів, чи працює Зоря з суддями.

Також була інформація, що Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем.