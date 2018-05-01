Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 20:38
Тренер Зорі заборонив своїм гравцям спілкуватися зі ЗМІ
|Юрій Вернидуб
Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб заборонив гравцям спілкуватися зі ЗМІ.
Винятком є тільки журналісти телеканалу 2+2 - офіційного транслятора матчів Зорі.
Про причини такого рішення не повідомляється, передає "Футбол 24".
Як відомо, раніше Вернидуб розповів, чи працює Зоря з суддями.
Також була інформація, що Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем.
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