Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 21:13
Шахтар і Зорю розсудить Романов. Інші суддівські призначення на 30-й тур Прем'єр-ліги
Стали відомі арбітри матчів 30-го туру Прем'єр-ліги.
4 травня (п'ятниця)
19.00 "Динамо" - "Маріуполь" - Анатолій Абдула (Харків)
5 травня (субота)
14.00 "Верес" - "Ворскла" - Дмитро Кутаков (Київська область)
17.00 "Чорноморець" - "Карпати" - Іван Бондар (Київ)
19.30 "Шахтар" - "Зоря" - Віталій Романов (Дніпро)
6 травня (неділя)
14.00 "Олімпік" - "Сталь" - Ігор Пасхал (Херсон)
19.30 "Олександрія" - "Зірка" - Катерина Монзуль (Харків)
Раніше повідомлялося, що було названо найкращого гравця 29-го туру першості Прем'єр-ліги.
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