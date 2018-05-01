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01.05.2018  21:13

Шахтар і Зорю розсудить Романов. Інші суддівські призначення на 30-й тур Прем'єр-ліги

 

Стали відомі арбітри матчів 30-го туру Прем'єр-ліги.

4 травня (п'ятниця)

19.00 "Динамо" - "Маріуполь" - Анатолій Абдула (Харків)

5 травня (субота)

14.00 "Верес" - "Ворскла" - Дмитро Кутаков (Київська область)

17.00 "Чорноморець" - "Карпати" - Іван Бондар (Київ)

19.30 "Шахтар" - "Зоря" - Віталій Романов (Дніпро)

6 травня (неділя)

14.00 "Олімпік" - "Сталь" - Ігор Пасхал (Херсон)

19.30 "Олександрія" - "Зірка" - Катерина Монзуль (Харків)

Раніше повідомлялося, що було названо найкращого гравця 29-го туру першості Прем'єр-ліги.





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