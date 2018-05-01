Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 21:45
Реал грає проти Баварії в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Мадридський Реал на своєму полі зіграє проти мюнхенської Баварії в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, перший матч команд завершився перемогою вершкових.
Як відомо, раніше повідомлялося про прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/2 фіналу
Матч-відповідь
1 травня
Реал (Іспанія) - Баварія (Німеччина) - 1:1 (перший тайм)
Голи: 0:1 – 3 Кімміх, 1:1 – 11 Бензема
Перший матч: 2:1
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