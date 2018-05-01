Реал грає проти Баварії в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів





Мадридський Реал на своєму полі зіграє проти мюнхенської Баварії в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перший матч команд завершився перемогою вершкових.

Як відомо, раніше повідомлялося про прогноз букмекерів на півфінальну битву у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/2 фіналу

Матч-відповідь

1 травня

Реал (Іспанія) - Баварія (Німеччина) - 1:1 (перший тайм)

Голи: 0:1 – 3 Кімміх, 1:1 – 11 Бензема

Перший матч: 2:1