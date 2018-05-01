Ювентус цікавиться футболістом Арсенала

Ектор Бельєрін

Ювентус має намір придбати гравця Арсенала Ектора Бельєріна.

Про це повідомляє Cadena SER.

Туринці вже вступили в переговори з керівництвом канонірів. Італійський клуб готовий запропонувати за перехід гравця 50 мільйонів євро.

Відзначимо, що за даними порталу Transfermarkt іспанець оцінюється в 40 мільйонів.

У поточному сезоні оборонець провів 44 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 3 голи і віддати 3 гольові передачі, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може очолити спеціаліст, який тренує російську команду.