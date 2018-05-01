Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 22:16
Ювентус цікавиться футболістом Арсенала
|Ектор Бельєрін
Ювентус має намір придбати гравця Арсенала Ектора Бельєріна.
Про це повідомляє Cadena SER.
Туринці вже вступили в переговори з керівництвом канонірів. Італійський клуб готовий запропонувати за перехід гравця 50 мільйонів євро.
Відзначимо, що за даними порталу Transfermarkt іспанець оцінюється в 40 мільйонів.
У поточному сезоні оборонець провів 44 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 3 голи і віддати 3 гольові передачі, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може очолити спеціаліст, який тренує російську команду.
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