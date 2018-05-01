Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 22:28
Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів
|Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду вийшов в стартовому складі Реала на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який став для нього 152-м в кар'єрі в цьому турнірі.
Це новий рекорд ЛЧ для польових гравців, раніше він належав легендарному півзахисникові Барселони Хаві.
Тепер за загальною кількістю матчів в найпрестижнішому європейському турнірі Роналду поступається лише воротареві Ікеру Касільясу, на рахунку якого 167 ігор, пише sportarena.com.
Нагадаємо, Роналду встановив рекорд ЛЧ, забивши в 11-му матчі поспіль.
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