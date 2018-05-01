Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду вийшов в стартовому складі Реала на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який став для нього 152-м в кар'єрі в цьому турнірі.

Це новий рекорд ЛЧ для польових гравців, раніше він належав легендарному півзахисникові Барселони Хаві.

Тепер за загальною кількістю матчів в найпрестижнішому європейському турнірі Роналду поступається лише воротареві Ікеру Касільясу, на рахунку якого 167 ігор, пише sportarena.com.

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд ЛЧ, забивши в 11-му матчі поспіль.