Шовковський відвідав Камп Ноу і пригадав колишні звитяги Динамо

Олександр Шовковський

Легендарний голкіпер Динамо Олександр Шовковський відвідав стадіон Камп Ноу у Барселоні.

Про це екс-футболіст розповів у своєму Фейсбук.

У своїй публікації Олександр пригадав знаменитий поєдинок між Барселоною та київським Динамо, який відбувся восени 1997 року.

Тоді кияни розбили "блаугранас" з рахунком 4:0.

Раніше була інформація, що Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину.

Також повідомлялося, що Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів.