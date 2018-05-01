Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
282 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 23:06
Шовковський відвідав Камп Ноу і пригадав колишні звитяги Динамо
|Олександр Шовковський
Легендарний голкіпер Динамо Олександр Шовковський відвідав стадіон Камп Ноу у Барселоні.
Про це екс-футболіст розповів у своєму Фейсбук.
У своїй публікації Олександр пригадав знаменитий поєдинок між Барселоною та київським Динамо, який відбувся восени 1997 року.
Тоді кияни розбили "блаугранас" з рахунком 4:0.
Раніше була інформація, що Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину.
Також повідомлялося, що Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів.
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