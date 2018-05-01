Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
576 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.05.2018  23:51

Екс-динамівець зіграє в прощальному матчі Пірло

Каха Каладзе

Чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії Андреа Пірло частково анонсував список учасників свого прощального матчу.

Про це повідомляє Football Italia.

Остання гра в кар'єрі півзахисника відбудеться 21-го травня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

На даний момент визначені гравці на всіх позиціях, крім нападників.

Список учасників прощального матчу Андреа Пірло:

воротарі: Джанлуїджі Буффон, Діда, Марко Сторарі, Крістіан Абб'яті;

захисники: Даніеле Адані, Андреа Барцальї, Даніеле Бонера, Фабіо Каннаваро, Кафу, Джорджо К'єлліні, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фаваллі, Чіро Феррара, Фабіо Гроссо, Марек Янкуловськи, Каха Каладзе, Штефан Ліхтштайнер, Паоло Мальдіні, Марко Матерацці, Алессандро Неста, Массімо Оддо, Сержіньо, Даріо Шимич, Джанлука Дзамбротта;

півзахисники: Деметріо Альбертіні, Массімо Амброзіні, Роберто Барон, Крістіан Броккі, Мауро Каморанезі, Даніеле Де Россі, Алессандро Діаманті, Дженнаро Гаттузо, Френк Лемпард, Леонардо, Клаудіо Маркізіо, Сімоне Пепе, Сімоне Перротта, Руй Кошта, Кларенс Зеєдорф, Марко Верратті, Аймо Діана, пише Спорт-Экспресс.

Раніше була інформація, що Каладзе обраний мером Тбілісі.





Читай також
Бєсєдін обійшов Каладзе у рейтингу наймолодших бомбардирів Динамо в ЛЧ
Каха Каладзе висловив підтримку Україні
Шевченко приніс перемогу "Мілану" у прощальному матчі Кахи Каладзе. ВІДЕО
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
00:18
Футбол. Колишній нападник Дніпра стане партнером Коноплянки?
00:08
Футбол. Екс-гравець збірної України виступатиме в чемпіонаті Угорщини
01.05.2018
23:51
Футбол. Екс-динамівець зіграє в прощальному матчі Пірло
23:38
Футбол. Реал став першим фіналістом Ліги чемпіонів
23:06
Футбол. Шовковський відвідав Камп Ноу і пригадав колишні звитяги Динамо
22:37
Теніс. Стаховський програв у першому колі на турнірі в Чехії
22:28
Футбол. Роналду підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів
22:16
Футбол. Ювентус цікавиться футболістом Арсенала
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!