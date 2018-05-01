Екс-динамівець зіграє в прощальному матчі Пірло

Каха Каладзе

Чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії Андреа Пірло частково анонсував список учасників свого прощального матчу.

Про це повідомляє Football Italia.

Остання гра в кар'єрі півзахисника відбудеться 21-го травня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

На даний момент визначені гравці на всіх позиціях, крім нападників.

Список учасників прощального матчу Андреа Пірло:

воротарі: Джанлуїджі Буффон, Діда, Марко Сторарі, Крістіан Абб'яті;

захисники: Даніеле Адані, Андреа Барцальї, Даніеле Бонера, Фабіо Каннаваро, Кафу, Джорджо К'єлліні, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фаваллі, Чіро Феррара, Фабіо Гроссо, Марек Янкуловськи, Каха Каладзе, Штефан Ліхтштайнер, Паоло Мальдіні, Марко Матерацці, Алессандро Неста, Массімо Оддо, Сержіньо, Даріо Шимич, Джанлука Дзамбротта;

півзахисники: Деметріо Альбертіні, Массімо Амброзіні, Роберто Барон, Крістіан Броккі, Мауро Каморанезі, Даніеле Де Россі, Алессандро Діаманті, Дженнаро Гаттузо, Френк Лемпард, Леонардо, Клаудіо Маркізіо, Сімоне Пепе, Сімоне Перротта, Руй Кошта, Кларенс Зеєдорф, Марко Верратті, Аймо Діана, пише Спорт-Экспресс.

Раніше була інформація, що Каладзе обраний мером Тбілісі.