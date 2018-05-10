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09.05.2018  23:59

Хацкевич розповів про причини поразки від Шахтаря

Олександр Хацкевич

Шахтар на класі виграв у Динамо в фіналі Кубку України.

Про це заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"План на гру був більше контролювати м'яч. Шахтар давав нам простір, і в перші 20 хвилин все було нормально. Потім у нас почалвся якийсь поспіх, почалися нічим необґрунтовані помилки, ми самі почали віддавати м'яч", - скзаав він.

"Сказати, що суперник чинив на наші ворота сильний тиск я не можу. У нас теж було достатньо моментів навіть після двох пропущених м'ячів. Але клас є клас. Треба дивитися правді в очі", - зазначив Хацкевич.

"Ми вибрали важкий напрямок. У нас досить багато хлопців, які вперше брали участь у фіналі. Вони старалися, робили на полі те, що могли. Звичайно, і я, і команда засмучені. Нам теж хотілося завоювати цей трофей", - заявив тренер.

"За помилки карають. У Шахтаря теж були помилки, але ми їх не покарали. Це говорить про клас футболістів", - цитує наставника киян "Динамомания".

Як відомо, раніше Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися.





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