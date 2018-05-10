Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 00:10
Ювентус розгромив Мілан у фіналі Кубка Італії
У фінальному матчі за Кубок Італії Ювентус в Римі забив чотири сухі м'ячі Мілану.
Кубок Італії
Фінал
9 травня
Ювентус – Мілан 4:0 (0:0, 4:0)
Гол: 1:0 – 56 Бенатія, 2:0 – 61 Дуглас Коста, 3:0 – 64 Бенатія, 4:0 – 76, автогол Калінич
90' - NIENTE RECUPERO.— JuventusFC (@juventusfc) 9 травня 2018 р.
SIGNORI... ABBIAMO VINTOOOOOO!
LA TREDICESIMA, LA QUARTA CONSECUTIVA!
LA JUVE VINCE LA #TIMCUP!
IMMENSI RAGAZZIIIIII!!
❤️❤️ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚪️⚫️ pic.twitter.com/hHPw9Gj0xx
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