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10.05.2018  00:10

Ювентус розгромив Мілан у фіналі Кубка Італії

 

У фінальному матчі за Кубок Італії Ювентус в Римі забив чотири сухі м'ячі Мілану.

Кубок Італії

Фінал

9 травня

Ювентус – Мілан 4:0 (0:0, 4:0)

Гол: 1:0 – 56 Бенатія, 2:0 – 61 Дуглас Коста, 3:0 – 64 Бенатія, 4:0 – 76, автогол Калінич





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