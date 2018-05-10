Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 00:23
Барселона знищила Вільярреал, Севіялья перемогла Реал. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії
Барселона в перенесеному матчі 34-го туру Ла Ліги виграла вдома у Вільярреала.
Як відомо, раніше Атлетико зазнав історичної поразки.
Чемпіонат Іспанії
34 тур
9 травня
⏰ Final whistle!— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 9 травня 2018 р.
FC Barcelona 5-1 Villarreal CF
⚽ Coutinho, Paulinho, Messi and Dembélé (2) / Sansone
🔵🔴 #BarçaVillarreal #ForçaBarça pic.twitter.com/H3CGIk7Dr8
Барселона – Вільярреал 5:1 (3:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 11 Коутіньо, 2:0 – 16 Пауліньо, 3:0 – 45 Мессі, 3:1 – 54 Сансоне, 4:1 – 87 Дембеле, 5:1 – 90 Дембеле
Севілья – Реал 3:1 (2:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 26 Бен-Йеддер, 2:0 – 45 Лайюн, 3:0 – 84, автогол Рамос, 3:1 – 87 Майораль, 3:2 – 90, пенальті Рамос
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