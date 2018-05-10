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10.05.2018  00:23

Барселона знищила Вільярреал, Севіялья перемогла Реал. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії

 

Барселона в перенесеному матчі 34-го туру Ла Ліги виграла вдома у Вільярреала.

Як відомо, раніше Атлетико зазнав історичної поразки. 

Чемпіонат Іспанії

34 тур

9 травня

Барселона – Вільярреал 5:1 (3:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 11 Коутіньо, 2:0 – 16 Пауліньо, 3:0 – 45 Мессі, 3:1 – 54 Сансоне, 4:1 – 87 Дембеле, 5:1 – 90 Дембеле

Севілья – Реал 3:1 (2:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 26 Бен-Йеддер, 2:0 – 45 Лайюн, 3:0 – 84, автогол Рамос, 3:1 – 87 Майораль, 3:2 – 90, пенальті Рамос

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