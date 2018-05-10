Англійські ЗМІ відзначили гру Зінченка в обороні

Матч АПЛ, в якому Манчестер Сіті на своєму полі обіграв Брайтон з рахунком 3:1, провідне манчестерське видання Manchester Evening News занесло в актив Олександру Зінченку.

Футболіст збірної України знову вийшов на позицію лівого захисника і відіграв 76 хвилин.

За свою роботу Алекс отримав від Manchester Evening News хорошу "сімку" і такий коментар: "Добре діяв, коли Сіті знаходився в позиційній атаці на чужій половині поля. Цього і слід було очікувати від профільного атакуючого півзахисника. Відзначимо, що його гра в обороні помітно покращилася", - цитує видання zbirna.com.

Як відомо, раніше фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.