Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
774 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 10:58
Англійські ЗМІ відзначили гру Зінченка в обороні
Матч АПЛ, в якому Манчестер Сіті на своєму полі обіграв Брайтон з рахунком 3:1, провідне манчестерське видання Manchester Evening News занесло в актив Олександру Зінченку.
Футболіст збірної України знову вийшов на позицію лівого захисника і відіграв 76 хвилин.
За свою роботу Алекс отримав від Manchester Evening News хорошу "сімку" і такий коментар: "Добре діяв, коли Сіті знаходився в позиційній атаці на чужій половині поля. Цього і слід було очікувати від профільного атакуючого півзахисника. Відзначимо, що його гра в обороні помітно покращилася", - цитує видання zbirna.com.
Як відомо, раніше фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.
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