Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 11:14
Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон
|Оларенваю Кайоде
Нападаник Шахтаря Оларенваю Кайоде, який грає в складі гірників на правах оренди, хотів би залишитися в Україні.
Про це він заявив після перемоги над Динамо в Кубку України.
"Після закінчення сезону я хотів би залишитися в Шахтарі. Мені подобається клуб і Україна. В нашій команді дуже хороші тренери і фахівці, тут дуже приємні люди, з якими мені комфортно працювати", - цитує футболіста Xsport.ua.
Раніше була інформація, що в кінці сезону Шахтар прийме рішення щодо підписання повноцінного контракту з орендованим у Манчестер Сіті Оларенваджу Кайоде.
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