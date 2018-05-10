Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон

Оларенваю Кайоде

Нападаник Шахтаря Оларенваю Кайоде, який грає в складі гірників на правах оренди, хотів би залишитися в Україні.

Про це він заявив після перемоги над Динамо в Кубку України.

"Після закінчення сезону я хотів би залишитися в Шахтарі. Мені подобається клуб і Україна. В нашій команді дуже хороші тренери і фахівці, тут дуже приємні люди, з якими мені комфортно працювати", - цитує футболіста Xsport.ua.

Раніше була інформація, що в кінці сезону Шахтар прийме рішення щодо підписання повноцінного контракту з орендованим у Манчестер Сіті Оларенваджу Кайоде.