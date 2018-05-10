Суркіси хочуть продати Динамо?

Брати Суркіси

Ігор і Григорій Суркіси хочуть продати київське Динамо.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

За його інформацією, брати Суркіси були готові двічі продати Динамо за останні півроку.

Серед потенційних покупців називалися китайські інвестори, які купили Мілан.

Інформації щодо другого потенційного покупця зараз немає.

Раніше повідомлялося, що Суркіс хоче повернути Віду з Бешикташа.

Також була інформація, що Ярославський може розпочати часткове фінансування Динамо.