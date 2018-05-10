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756 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 12:21
Нападник Шахтаря перейде в Фіорентину?
|Факундо Феррейра
Форвард Шахтаря Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Фіорентині.
Про це повідомляє італійське видання Viola News з посиланням на La Nazione.
За інформацією джерела, спортивний директор "фіалок" Панталео Корвіно зацікавлений у підписанні 27-річного Феррейри, контракт якого з Шахтарем чинний до 30 червня 2018 року.
Фіорентина готова зробити нападнику конкретну пропозицію, пише football24.ua.
Як відомо, раніше Феррейра спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.
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