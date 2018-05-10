Нападник Шахтаря перейде в Фіорентину?

Факундо Феррейра

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Фіорентині.

Про це повідомляє італійське видання Viola News з посиланням на La Nazione.

За інформацією джерела, спортивний директор "фіалок" Панталео Корвіно зацікавлений у підписанні 27-річного Феррейри, контракт якого з Шахтарем чинний до 30 червня 2018 року.

Фіорентина готова зробити нападнику конкретну пропозицію, пише football24.ua.

Як відомо, раніше Феррейра спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.