Пірло увійде до тренерського штабу Манчіні в збірній Італії

Андреа Пірло

Колишній півзахисник Мілана і Ювентуса Андреа Пірло увійде до тренерського штабу Роберто Манчіні в збірній Італії.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Згідно з інформацією джерела, дружина і юрист Манчіні Сільвія Фортіні зустрілася з представниками Федерації футболу Італії (FIGC) і домовилася про дворічний контракт на суму 2 мільйони євро на рік.

Очікується, що 11 травня Фортіні вилетить в Росію, щоб провести переговори з президентом Зеніта Сєргєєм Фурсенко щодо розірвання контракту з Манчіні, підписаного наставником до 2020 року.

Раніше повідомлялося, що офіційно про призначення 53-річного фахівця буде оголошено до 20 травня, пише ua-football.com.

Нагадаємо, Пірло оголосив про завершення кар'єри в жовтні минулого року. Його прощальний матч відбудеться 21 травня в Мілані.