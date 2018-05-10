Пірло увійде до тренерського штабу Манчіні в збірній Італії
|Андреа Пірло
Колишній півзахисник Мілана і Ювентуса Андреа Пірло увійде до тренерського штабу Роберто Манчіні в збірній Італії.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Згідно з інформацією джерела, дружина і юрист Манчіні Сільвія Фортіні зустрілася з представниками Федерації футболу Італії (FIGC) і домовилася про дворічний контракт на суму 2 мільйони євро на рік.
Очікується, що 11 травня Фортіні вилетить в Росію, щоб провести переговори з президентом Зеніта Сєргєєм Фурсенко щодо розірвання контракту з Манчіні, підписаного наставником до 2020 року.
Раніше повідомлялося, що офіційно про призначення 53-річного фахівця буде оголошено до 20 травня, пише ua-football.com.
Нагадаємо, Пірло оголосив про завершення кар'єри в жовтні минулого року. Його прощальний матч відбудеться 21 травня в Мілані.
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