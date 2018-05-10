УПЛ визначила найкращого гравця квітня

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками квітня.

Ним став хавбек Карпат Хорхе Карраскаль, інформує офіційний сайт УПЛ.

Колумбієць набрав 48% голосів уболівальників. Друге місце в опитуванні посів хавбек Динамо Віктор Циганков, в активі якого 33% голосів. Третім став лідер Шахтаря Марлос (10%).

Опитування проводилось на офіційному сайті УПЛ. У ньому взяли участь близько 4200 фанатів.

Раніше повідомлялося, що Карраскалем цікавляться 8 клубів.