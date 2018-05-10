Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 13:07
УПЛ визначила найкращого гравця квітня
УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками квітня.
Ним став хавбек Карпат Хорхе Карраскаль, інформує офіційний сайт УПЛ.
Колумбієць набрав 48% голосів уболівальників. Друге місце в опитуванні посів хавбек Динамо Віктор Циганков, в активі якого 33% голосів. Третім став лідер Шахтаря Марлос (10%).
Опитування проводилось на офіційному сайті УПЛ. У ньому взяли участь близько 4200 фанатів.
Раніше повідомлялося, що Карраскалем цікавляться 8 клубів.
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