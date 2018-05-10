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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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10.05.2018  13:21

Як Шахтар перемогу в Кубку святкував. ВІДЕО

 

Шахтар виграв у Динамо в фіналі Кубка України.

Гравці донецького клубу після завоювання трофею не приховували своїх емоцій і дуже бурхливо святкували перемогу.

Раніше повідомлялося, що тренр киян Олександр Хацкевич розповів про причини поразки від Шахтаря.





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