Як Шахтар перемогу в Кубку святкував. ВІДЕО

Шахтар виграв у Динамо в фіналі Кубка України.

Гравці донецького клубу після завоювання трофею не приховували своїх емоцій і дуже бурхливо святкували перемогу.

Раніше повідомлялося, що тренр киян Олександр Хацкевич розповів про причини поразки від Шахтаря.