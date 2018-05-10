Поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки з фанатами в Дніпрі

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження у справі бійки з фанатами перед матчем фіналу Кубка України Динамо - Шахтар.

В результаті конфлікту травмовано 5 співробітників поліції і пошкоджено 3 поліцейські автомобілі, пише відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

З місця бійки до Дніпровського відділу поліції були доставлені 27 уболівальників, особи яких встановлені. На даний момент слідчі вивчають відеоматеріали.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Це передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

Як відомо, перед .