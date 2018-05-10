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162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 14:48
Поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки з фанатами в Дніпрі
Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження у справі бійки з фанатами перед матчем фіналу Кубка України Динамо - Шахтар.
В результаті конфлікту травмовано 5 співробітників поліції і пошкоджено 3 поліцейські автомобілі, пише відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
З місця бійки до Дніпровського відділу поліції були доставлені 27 уболівальників, особи яких встановлені. На даний момент слідчі вивчають відеоматеріали.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Це передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.
Як відомо, перед матчем Динамо і Шахтаря на стадіоні в Дніпрі зникло світло.
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