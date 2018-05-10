Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
745 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 15:50
Степаненко прокоментував слова Гармаша про "гнилу людину"
|Тарас Степаненко
Денис Гармаш на емоціях назвав Тараса Степаненка "гнилою людиною".
Таку думку висловив сам півзахисника Шахтаря.
"Шахтар здобув впевнену перемогу над Динамо у фіналі Кубка. Програвати ніхто не любить, тому слова Гармаша - це емоції. Слова неприємні, але я не тримаю на нього зла, буду вище цього. Потрібно вміти прощати, також як потрібно вміти програвати", - сказав він.
"Хочу привітати всіх уболівальників Шахтаря із заслуженою перемогою в Кубку України!"- цитує Степаненка Football.ua.
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