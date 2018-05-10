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10.05.2018  15:50

Степаненко прокоментував слова Гармаша про "гнилу людину"

Тарас Степаненко

Денис Гармаш на емоціях назвав Тараса Степаненка "гнилою людиною".

Таку думку висловив сам півзахисника Шахтаря.

"Шахтар здобув впевнену перемогу над Динамо у фіналі Кубка. Програвати ніхто не любить, тому слова Гармаша - це емоції. Слова неприємні, але я не тримаю на нього зла, буду вище цього. Потрібно вміти прощати, також як потрібно вміти програвати", - сказав він.

"Хочу привітати всіх уболівальників Шахтаря із заслуженою перемогою в Кубку України!"- цитує Степаненка  Football.ua.





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