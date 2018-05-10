Молодий талант Динамо зізнався, що він би віддав за перемогу у фіналі Кубку України

Георгій Цитаїшвілі

Командні інтереси мають бути вищими за індивідуальне, навіть коли мова йде про дебют у матчі високого рівня.

Так вважає 17-річний півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі, який прокоментував вихід на заміну у фіналі Кубку України-2017/18 проти Шахтаря (0:2).

"Відчуваю звичайні емоції, нічого надприродного в цьому немає, хлопці мене підтримали, тож я вийшов на поле досить спокійно. Просто шкода, що програли. Краще б я не дебютував, але команда виграла Кубок", - говорить талановитий футболіст.

"Мені дали шанс, і я буду робити все, що зможу, щоб довести, що вартий і заслуговую на нього. Для мене було важливо, у якій саме грі я дебютую, головне, що це, в підсумку, сталося. Шкода, що трохи не вистачило часу: я вийшов на останні 6-7 хвилин, за цей час була зупинка у грі, в результаті пробігав усього пару хвилин. Не мені судити, але, якщо мене взяли, гадаю, тренери бачать, що я справляюся з поставленими завданнями. А далі - подивимося", - цитує Цитаїшвілі прес-служба Динамо.

Нагадаємо, кияни програли Шахтарю, пропустивши два голи у другому таймі. Цитаїшвілі вийшов на поле замість Беньяміна Вербича на 86-й хвилині.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, чого не вистачило для перемоги над Шахтарем.