Неймар залишить ПСЖ лише заради Реала: названо причину

Неймар у футболці Реала/колаж

Бразильський суперфорвард Неймар готовий залишити ПСЖ лише, якщо його наступним клубом буде мадридський Реал.

Незважаючи, на те, що бразилець має гарні пропозиції із Англії, а також може повернутися у Барселону, він схиляється до варіанта саме із королівським клубом.

Зокрема, Неймар відчуває, що його прощання із Барсою та подальший перехід у ПСЖ відбувся не так, як хотілося б, із певними неприємними моментами.

Наразі, іспанська преса повідомляє, що батько Неймара, який завжди вів переговори щодо його працевлаштування, звернувся за допомогою до відомого агента Піні Захаві, щоб той посприяв швидкій організації трансферу у Реал.

Раніше повідомлялося, що за те, щоб Неймар перейшов у Реал, виступив сам Криштіану Роналду.

Проте до цього сам португалець заявив, що не вірить у те, що бразилець стане його одноклубником.

Також повідомлялося, що президент вершкових Флорентино Перес хоче створити у команді супертріо нападу із Неймаром, Роналду та Мохамедом Салахом.