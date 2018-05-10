У знаменитого англійця виник цікавий варіант продовження кар'єри
|Вейн Руні/ФК Евертон
Форвард Евертона та збірної Англії Вейн Руні може влітку опинитися за океаном.
Згідно із декількома джерелами, іриски домовилися про трансфер свого лідера у клуб МЛС Ді Сі Юнайтед.
Евертон зможе заробити на переході Руні 17 мільйонів доларів, адже мова йде саме про продаж футболіста - його контракт із клубом розраховано до літа 2019 року.
Тож Руні приєднається до нового клубу у липні, коли в МЛС відкриється трансферне вікно.
Повідомляється, що одноклубниками Руні, у разі його переходу в Ді Сі можуть стати Карлос Тевес, який зараз виступає за Бока Хуніорс та нападник Атлетико Фернандо Торрес.
Як відомо, Руні повернувся в Евертон з Манчестер Юнайтед влітку 2017 року. У цьому сезоні він взяв участь в 40 матчах у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів і зробивши 2 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Руні не проти після завершення виступів стати тренером.
Нагадаємо, недавно у клуб MLS перейшов ще один гравець МЮ Златан Ібрагімович.
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