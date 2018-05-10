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197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 18:22
Роналду розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів у Києві
|Криштіану Роналду
Двоє гравців Реала - захисник Дані Карвахаль та нападник Криштіану Роналду розпочали підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Про це повідомляє As.
Обидва футболісти отримали травми у попередніх матчах своєї команди - так, Карвахаль травмував підколінне сухожилля у першій півфінальній грі із Баварією (2:1), тоді як зірковий Роналду отримав пошкодження кісточки у дербі проти Барселони 6 травня.
Повідомляється, що Роналду провів тренування у спортзалі, а Карвахаль займався разом із фізіотерапевтом клубу.
Раніше була інформація, що Зідан гарантував участь Роналду у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня у Києві.
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