Роналду розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Криштіану Роналду

Двоє гравців Реала - захисник Дані Карвахаль та нападник Криштіану Роналду розпочали підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це повідомляє As.

Обидва футболісти отримали травми у попередніх матчах своєї команди - так, Карвахаль травмував підколінне сухожилля у першій півфінальній грі із Баварією (2:1), тоді як зірковий Роналду отримав пошкодження кісточки у дербі проти Барселони 6 травня.

Повідомляється, що Роналду провів тренування у спортзалі, а Карвахаль займався разом із фізіотерапевтом клубу.

Раніше була інформація, що Зідан гарантував участь Роналду у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня у Києві.