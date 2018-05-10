Керівництво стадіону Чорноморець відреагувало на інформацію про продаж арени

Керівництво стадіону Чорноморець в Одесі нічого не чуло про плани щодо продажу арени.

За словами директора арени Сергія Сиволапа, у ФК Чорноморець у розпоряджені залишаються більшість об'єктів стадіону.

"Якщо чесно, перший раз чую про таке. Ми працюємо в звичному режимі, готові провести залишок сезону і ведемо підготовку вже до наступного сезону. У команди Чорноморець залишаються в розпорядженні всі приміщення і активи, які були і раніше", - цитує представника стадіону СпортАрена.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що частину приміщень стадіону в Одесі продадуть за 1,3 мільярди гривень.

Раніше повідомлялося, що наставник Чорноморця став найкращим тренером 29 туру УПЛ.