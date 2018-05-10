Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 19:17
Керівництво стадіону Чорноморець відреагувало на інформацію про продаж арени
Керівництво стадіону Чорноморець в Одесі нічого не чуло про плани щодо продажу арени.
За словами директора арени Сергія Сиволапа, у ФК Чорноморець у розпоряджені залишаються більшість об'єктів стадіону.
"Якщо чесно, перший раз чую про таке. Ми працюємо в звичному режимі, готові провести залишок сезону і ведемо підготовку вже до наступного сезону. У команди Чорноморець залишаються в розпорядженні всі приміщення і активи, які були і раніше", - цитує представника стадіону СпортАрена.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що частину приміщень стадіону в Одесі продадуть за 1,3 мільярди гривень.
Раніше повідомлялося, що наставник Чорноморця став найкращим тренером 29 туру УПЛ.
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