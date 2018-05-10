Працював із суддями та давав їм гроші: екс-керівник Карпат відкрив цікаві факти про Маркевича
|Мирон Маркевич
Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич працював із суддями та давав їм гроші за лояльний арбітраж під час матчів.
Таку заяву зробив екс-гендиректор львів'ян Олександр Єфремов.
"Він – інтроверт. Все носить у собі. У нього своя філософія. Ігор Суркіс (президент Динамо - ред.) сказав, що більше матчів, ніж Маркевич, ніхто не здавав. Маркевич ніколи не грав договірні матчі", - каже Єфремов.
"Але він працював з суддями. Він мені говорив: "Саша, футбол – це контактна гра. Арбітр може свиснути на нашу користь, або на користь суперника. У нас молода команда. Треба, щоб вона грала. Бігла. А ці свистки ні до чого. Я прошу арбітра, щоб він не свистів і даю йому гроші. А допомагати мені не треба". Хоча йому допомагали. Але він вміє готувати команди. Вивів Дніпро у фінал Ліги Європи. Він – молодець! Маркевич подобається мені, як людина. Він єдиний заступився за мене публічно, коли Димінський перший раз мене звільнив", - цитує колишнього керівника Карпат FootballHub.
Нагадаємо, раніше голова асоціації тренерів України Микола Павлов висловився щодо підозр Маркевича у договірних матчах.
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