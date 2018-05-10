Працював із суддями та давав їм гроші: екс-керівник Карпат відкрив цікаві факти про Маркевича

Мирон Маркевич

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич працював із суддями та давав їм гроші за лояльний арбітраж під час матчів.

Таку заяву зробив екс-гендиректор львів'ян Олександр Єфремов.

"Він – інтроверт. Все носить у собі. У нього своя філософія. Ігор Суркіс (президент Динамо - ред.) сказав, що більше матчів, ніж Маркевич, ніхто не здавав. Маркевич ніколи не грав договірні матчі", - каже Єфремов.

"Але він працював з суддями. Він мені говорив: "Саша, футбол – це контактна гра. Арбітр може свиснути на нашу користь, або на користь суперника. У нас молода команда. Треба, щоб вона грала. Бігла. А ці свистки ні до чого. Я прошу арбітра, щоб він не свистів і даю йому гроші. А допомагати мені не треба". Хоча йому допомагали. Але він вміє готувати команди. Вивів Дніпро у фінал Ліги Європи. Він – молодець! Маркевич подобається мені, як людина. Він єдиний заступився за мене публічно, коли Димінський перший раз мене звільнив", - цитує колишнього керівника Карпат FootballHub.

Нагадаємо, раніше голова асоціації тренерів України Микола Павлов висловився щодо підозр Маркевича у договірних матчах.