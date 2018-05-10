Луческу розповів, як тренер російського клубу ледь не підсидів його у Шахтарі

Мірча Луческу та Роберто Манчіні

У 2008 році Мірча Луческу міг залишити Шахтар через те, представники клубу вели переговори з іншим спеціалістом.

Мова йде про італійця Роберто Манчіні, який згодом очолив російський Зеніт, а влітку очолить Скуадру Адзурру, розповів екс-керманич гірників в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Також за його словами, так само Манчіні вчинив і в Зеніті, коли там у минулому сезоні працював румун.

"Це неприпустимий жест для професіонала, і це не перший випадок, коли Манчіні так вчинив зі мною. Він був на трибунах в Базелі під час матчу Ліги чемпіонів, його супроводжували співробітники Шахтаря, але я здобув перемогу з рахунком 2:1 (мова йде про матч ЛЧ-2008/09).

"Після поразки від Барселони (1:2), коли Мессі забив у компенсований час, я хотів подати у відставку. Не тільки через поразку, але й особливо через те, що у клубу були переговори з Манчіні. Ахметов відразу ж попросив мене не йти, а в кінці сезону я виграв Кубок УЄФА ", - цитує Луческу СпортАрена.

Нагадаємо, Мірча Луческу розповів про інтерес з боку Шахтаря до нього та його сина Развана.