Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 20:58
Мілевський знову залишився без тренера
|Радослав Латал
Білоруське Динамо-Брест звільнило з посади головного тренера чеського спеціаліста Радослава Латала.
Тимчасово керувати діями команди українця Артема Мілевського буде місцевий тренер Сяргєй Ковальчук.
Додамо, що Латал очолив Динамо у січні та привів його до перемоги у Суперкубку та фіналу Кубку Білорусі.
Проте очевидно, що причиною звільнення стали незадовільні результати команди у національній першості - після 6 турів Мілевський та Ко - лише 11-і та відстають від лідера БАТЕ одразу на 12 очок.
Раніше повідомлялося, що Мілевський забив гол у півфіналі Кубку Білорусі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій