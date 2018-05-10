Мілевський знову залишився без тренера

Радослав Латал

Білоруське Динамо-Брест звільнило з посади головного тренера чеського спеціаліста Радослава Латала.

Тимчасово керувати діями команди українця Артема Мілевського буде місцевий тренер Сяргєй Ковальчук.

Додамо, що Латал очолив Динамо у січні та привів його до перемоги у Суперкубку та фіналу Кубку Білорусі.

Проте очевидно, що причиною звільнення стали незадовільні результати команди у національній першості - після 6 турів Мілевський та Ко - лише 11-і та відстають від лідера БАТЕ одразу на 12 очок.

Раніше повідомлялося, що Мілевський забив гол у півфіналі Кубку Білорусі.