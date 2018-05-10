Ледь не збожеволів: у Львові розповіли, як колись зросла зарплата відомого гравця після переходу із Карпат до Шахтаря

Василь Кобін

Захисник Карпат Василь Кобін після переходу у Шахтар у 2009 році отримав багаторазове збільшення зарплати.

Про те, наскільки збільшився його заробіток у Донецьку, розповів колишній генеральний директор Карпат Олександр Єфремов.

"Коли Вася Кобін прийшов у Шахтар, то отримав 65 тисяч зарплати. Він мало з розуму не зійшов. В Карпатах він отримував у 5-6 разів менше", - каже екс-гендир львів'ян.

"Його брали як заміну Даріо Срні, але хорвата не продали. Ахметов вмовив його залишитися в команді і Вася "потух". Хоча, як гравець, він набагато сильніший за Федецького і Бутка. Він міг грати правого і лівого захисника, правого і лівого півзахисника, центрального півзахисника. Великі гроші зламали йому кар’єру. В Україні він таких коштів ніде б не заробив. Мені його шкода", - цитує Єфремова FootballHub.

Нагадаємо, взимку Кобін перейшов до казахстанського Тобола.

Також стало відомо, що Кобін відкрив заклад харчування.